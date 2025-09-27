انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في تشيلي

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها تشيلي للفترة من 27 أيلول الحالي وحتى 19 تشرين أول المقبل، إذ تُعد هذه النسخة رقم 24 من بطولة كأس العالم للشباب، وتقام بمشاركة 24 منتخبًا من 6 قارات مختلفة، وبمشاركة المنتخبات العربية مصر، المغرب، السعودية.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، بعد غياب طويل عن البطولة منذ عام 2013، ويشارك الفراعنة للمرة التاسعة في البطولة، بعد حصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس إفريقيا للشباب، خلف منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

فيما يلتقي منتخب مصر للشباب أمام منتخب اليابان مساء اليوم السبت، حيث تقام المباراة على أرضية ملعب "تشيلي" الوطني، وتنطلق عند الساعة 11 مساءً.