الصفحة الرياضية

دوري النجوم: أربع مباريات في ختام الجولة الثالثة هذا اليوم


 

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري النجوم للموسم الحالي(23025-2026) بإقامة أربع مباريات في بغداد والرمادي ودهوك، إذ يلتقي فريق القوة الجوية في الساعة السادسة مساءً نظيره الميناء في ملعب الشعب الدولي ، ويحل فريق القوة الجوية بالمركز التاسع برصيد (3) نقاط ،فيما يحل فريق الميناء بالمركز التاسع برصيد (3) نقاط.

فيما يلعب فريق الكهرباء مع أربيل بنفس التوقيت في ملعب الساحر أحمد راضي، ويحتل الكهرباء المركز الثامن عشر برصيد صفر من النقاط، فيما يحل أربيل بالمركز الثالث برصيد (6) نقاط.

وفي اللقاء الثالث يواجه فريق الكرمة نظيره الزوراء في ملعب الجولان بالساعة الثامنة والنصف مساءً، ويحتل فريق الكرمة بالمركز السادس برصيد (6) نقاط ،فيما يأتي فريق الزوراء بالمركز (16) برصيد نقطة واحدة.

في حين تختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع فريق دهوك بنظيره الكرخ في الساعة الثامنة والنصف مساءً ، ويحتل فريق دهوك المركز التاسع عشر برصيد خال من النقاط ، فيما يحل فريق الكرخ بالمرتبة (11) برصيد(3) نقاط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دوري النجوم: أربع مباريات في ختام الجولة الثالثة هذا اليوم
اتحاد الكرة الدولي يحسم موقفه من مقترح زيادة فرق كأس العالم 2030
دوري النجوم: ثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة هذا اليوم
منتخبنا للناشئين بمواجهة السعودية في بطولة كأس الخليج اليوم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتجه للتصويت على تعليق عضوية إسرائيل
دوري نجوم العراق: ثلاث مواجهات مثيرة هذا اليوم في انطلاق الجولة الثالثة
اللجنة الأولمبية: توفير معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي تحضيراً للنهائيات الآسيوية
منتخب الناشئين يفوز على البحرين ويعزز حظوظه ببطولة الخليج
مطالب دولية لعزل إسرائيل كروياً من البطولات
منتخب الناشئين يواجه البحرين اليوم ضمن منافسات كأس الخليج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك