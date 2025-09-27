دوري النجوم: أربع مباريات في ختام الجولة الثالثة هذا اليوم

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري النجوم للموسم الحالي(23025-2026) بإقامة أربع مباريات في بغداد والرمادي ودهوك، إذ يلتقي فريق القوة الجوية في الساعة السادسة مساءً نظيره الميناء في ملعب الشعب الدولي ، ويحل فريق القوة الجوية بالمركز التاسع برصيد (3) نقاط ،فيما يحل فريق الميناء بالمركز التاسع برصيد (3) نقاط.

فيما يلعب فريق الكهرباء مع أربيل بنفس التوقيت في ملعب الساحر أحمد راضي، ويحتل الكهرباء المركز الثامن عشر برصيد صفر من النقاط، فيما يحل أربيل بالمركز الثالث برصيد (6) نقاط.

وفي اللقاء الثالث يواجه فريق الكرمة نظيره الزوراء في ملعب الجولان بالساعة الثامنة والنصف مساءً، ويحتل فريق الكرمة بالمركز السادس برصيد (6) نقاط ،فيما يأتي فريق الزوراء بالمركز (16) برصيد نقطة واحدة.

في حين تختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع فريق دهوك بنظيره الكرخ في الساعة الثامنة والنصف مساءً ، ويحتل فريق دهوك المركز التاسع عشر برصيد خال من النقاط ، فيما يحل فريق الكرخ بالمرتبة (11) برصيد(3) نقاط.