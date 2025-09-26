عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
اتحاد الكرة الدولي يحسم موقفه من مقترح زيادة فرق كأس العالم 2030


 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسم موقفه من فكرة توسيع كأس العالم 2030 لتشمل 64 منتخبا بدلا من 48، مؤكدا أن الخطة غير واردة رغم توصيات اتحاد أمريكا الجنوبية وبعض قادته، إذ ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الفيفا استمع للاقتراح، لكنه يرى أن إقامة 128 مباراة في نسخة واحدة سيضر بالبطولة من الناحية المالية والرياضية، إذ سيؤدي إلى الكثير من المباريات غير التنافسية ويضعف من جاذبية المونديال.

مصادر داخل الاتحاد أوضحت أن الرئيس جياني إنفانتينو لن يتمكن من تمرير هذه الخطة داخل مجلس الفيفا، حتى لو أراد ذلك، لأن الرفض موجود في أوروبا وخارجها أيضا.

في حين يواصل أتحاد امريكا الجنوبية (كونميبول) الضغط من أجل التوسيع، حيث سيضمن ذلك مشاركة كل منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة في البطولة، بدلا من ستة فقط، مع استعداد باراغواي والأرجنتين وأوروغواي لاستضافة مباريات الدور الأول.

رئيس كونميبول، أليخاندرو دومينجيز، كتب بعد اجتماعه مع إنفانتينو:"نؤمن بكأس عالم تاريخية عام 2030، وندعو للوحدة والإبداع من أجل احتفال عالمي في ذكرى البطولة المئوية."

بالمقابل، ظهرت معارضة عديدة، أبرزها من رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، الذي وصف المقترح بأنه "فكرة سيئة"، فيما أكد رئيس كونكاكاف أن الخطة "غير مناسبة".

كما يبحث الفيفا توسيع كأس العالم للأندية، وسط مطالب متزايدة من الأندية الأوروبية بالمشاركة، مع احتمال تنظيمها كل عامين، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا الشهر القادم، إلا أن ملف زيادة منتخبات مونديال 2030 ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا. فيما تقترب بطولة كأس العالم 2026، حيث ستقام قرعة دور المجموعات يوم 5 ديسمبر المقبل.

 

