دوري النجوم: ثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة هذا اليوم

تبدأ اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من دوري النجوم للموسم الحالي(23025-2026) بإقامة ثلاث مباريات في ميسان والنجف ودهوك، حيث يستضيف فريق نفط ميسان نظيره الغراف في ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السادسة مساءً ، ويحل فريق الغراف بالمركز الرابع برصيد (6) نقاط ،فيما يحل فريق نفط ميسان بالمركز الرابع عشر برصيد (3) نقاط.

كما يلعب فريق القاسم مع أمانة بغداد بنفس التوقيت في ملعب النجف الدولي ، ويحتل أمانة بغداد المركز التاسع عشر برصيد صفر من النقاط، فيما يحل القاسم بالمركز العشرين برصيد خال من النقاط.

فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع فريق الموصل مع النجف في ملعب دهوك في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويحتل فريق الموصل بالمركز الثامن برصيد (3) نقاط ،فيما يأتي فريق النجف بالمركز (16) برصيد خالٍ من النقاط.