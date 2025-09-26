منتخبنا للناشئين بمواجهة السعودية في بطولة كأس الخليج اليوم

عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
يسعى منتخبنا للناشئين إلى بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي تحت (17) عاماً رسمياً، عندما يواجه الأخضر السعودي في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، حيث يقف ليوث الرافدين بالتسلسل الثاني في المجموعة برصيد (4 نقاط) من فوز على البحرين بهدفين دون رد، وتعادل إيجابي أمام الكويت بهدف لمثله، بينما يتصدر الفريق السعودي القائمة بـ (6 نقاط) من فوزين على البحرين والكويت بأربعة أهداف نظيفة في المباراتين.

وسيلعب منتخبنا بخياري الفوز أو التعادل مـن أجل الانتقال إلى المربع الذهبي، بينما ضمن المنتخب السعودي الترشح في الجولة السابقة.

وفي لقاء آخر لحساب المجموعة ذاتها سيلعب الأزرق الكويتي أمام البحرين بفرصة تأهل ضئيلة جـداً، حيث يمتلك نقطة واحدة فقط، لاسيما عقب الخسارة أمام السعودية في الجولة الثانية بأربعة أهداف نظيفة، ولذلك يجب عليه الفوز بفارق أهـداف كبيرة جداً، مع خسارة منتخبنا أمام السعودية بأكثر من هدفين، بغية خطف البطاقة الثانية.

من جهة أخرى، ودّع الأحمر البحريني سباق التنافس مبكراً بخسارتين متتاليتين الأولى أمام السعودية والثانية مع منتخبنا.

