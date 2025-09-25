دوري نجوم العراق: ثلاث مواجهات مثيرة هذا اليوم في انطلاق الجولة الثالثة

تنطلق اليوم الخميس ،منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق للمحترفين، حيث سيكون عشاق الكرة العراقية على موعد مع ثلاث مباريات تحمل الكثير من الندية والإثارة.

حيث يستضيف ملعب المدينة الدولي، فريق ديالى نظيره زاخو عند الساعة السادسة مساءً، في مواجهة يسعى فيها الطرفان لاقتناص النقاط الكاملة وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

وفي ذات الوقت، يحتضن ملعب الساحر أحمد راضي، قمة جماهيرية مرتقبة بين النفط والطلبة، حيث يطمح كل فريق إلى فرض حضوره مبكراً في المنافسة.

فيما يختتم ملعب الفيحاء في البصرة المواجهات، بلقاء حامل اللقب الشرطة فريق نوروز عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في لقاء يتوقع أن يشهد صراعاً قوياً بين طموحات البطل وسعي الضيوف لإحداث المفاجأة.