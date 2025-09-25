الصفحة الرياضية

اللجنة الأولمبية: توفير معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي تحضيراً للنهائيات الآسيوية


 

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، دعمه اللامحدود للمنتخب الأولمبي لكرة القدم في مشواره بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، مشيداً بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال التصفيات، إذ جاء ذلك خلال استقباله مدرب المنتخب الأولمبي، عماد محمد، في مقر اللجنة، حيث جرى بحث سبل الاستعداد المبكر للبطولة القارية المقبلة.

كما أوضح مفتن في بيان، إن "المرحلة المقبلة ستشهد توفير معسكرات تدريبية داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي، لضمان جاهزية مثالية للفريق قبل النهائيات القارية"، مضيفاً أن "العراق يمتلك العزيمة والإصرار لتحقيق تطلعات جماهيره، وأن اللجنة ستعمل بكل إمكاناتها لتهيئة الأجواء المثلى للمنتخب".

بالمقابل، ثمّن المدرب عماد محمد الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي، مؤكداً أن" هذا الدعم شكّل دافعاً مهماً للاعبين في تحقيق هدف التأهل، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية تلعب دوراً محورياً في تمهيد الطريق نحو المنافسة على خطف لقب كأس آسيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللجنة الأولمبية: توفير معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي تحضيراً للنهائيات الآسيوية
منتخب الناشئين يفوز على البحرين ويعزز حظوظه ببطولة الخليج
مطالب دولية لعزل إسرائيل كروياً من البطولات
منتخب الناشئين يواجه البحرين اليوم ضمن منافسات كأس الخليج
نجوم العراق: اليوم، ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري بلقاءات مثيرة
ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية، اليوم الحشد يلاقي الكويت الكويتي
كأس الخليج للناشئين: منتخبنا يبدأ مشواره بمواجهة الكويت اليوم
دوري نجوم العراق: اليوم، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية
العراق يحقق 16 ميدالية بينهم 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب للمواي تاي
منتخبنا الوطني يحافظ على مركزه الـ58 في تصنيف فيفا الأخير
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك