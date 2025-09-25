اللجنة الأولمبية: توفير معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي تحضيراً للنهائيات الآسيوية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، دعمه اللامحدود للمنتخب الأولمبي لكرة القدم في مشواره بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، مشيداً بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال التصفيات، إذ جاء ذلك خلال استقباله مدرب المنتخب الأولمبي، عماد محمد، في مقر اللجنة، حيث جرى بحث سبل الاستعداد المبكر للبطولة القارية المقبلة.

كما أوضح مفتن في بيان، إن "المرحلة المقبلة ستشهد توفير معسكرات تدريبية داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي، لضمان جاهزية مثالية للفريق قبل النهائيات القارية"، مضيفاً أن "العراق يمتلك العزيمة والإصرار لتحقيق تطلعات جماهيره، وأن اللجنة ستعمل بكل إمكاناتها لتهيئة الأجواء المثلى للمنتخب".

بالمقابل، ثمّن المدرب عماد محمد الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي، مؤكداً أن" هذا الدعم شكّل دافعاً مهماً للاعبين في تحقيق هدف التأهل، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية تلعب دوراً محورياً في تمهيد الطريق نحو المنافسة على خطف لقب كأس آسيا".