منتخب الناشئين يفوز على البحرين ويعزز حظوظه ببطولة الخليج

فاز منتخب الناشئين على نظيره البحريني، 2-0، اليوم الثلاثاء، (23 أيلول 2025)، لحساب الجولة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج للناشئين دون 17 عاماً - قطر 2025.

وعزز ناشئو العراق حظوظهم بالبطولة حيث رفعوا رصيد المنتخب الى 4 نقاط (فوز على البحرين وتعادل مع الكويت).

وحضر المباراة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونائبه الأول رئيس وفد منتخب الناشئين علي جبار.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الكويت اليوم وقبلها على البحرين في الجولة الأولى، في حين ودع الأخير البطولة لخسارتين متتاليتين.

وسيواجه العراق نظيره السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأولية.