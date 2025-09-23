منتخب الناشئين يواجه البحرين اليوم ضمن منافسات كأس الخليج

تنتظر منتخبنا الوطني للناشئين في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة مهمة وحاسمة أمام نظيره البحريني في ملعب سحيم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثانية مـن بطولة كأس الخليج تحت (17) لكرة القدم، والمقامة فعالياتها بالعاصمة القطرية الدوحة خلال المدة من (20) أيلول ولغاية (3) تشرين الأول، حيث تأتي هذه المواجهة بعد نتائج متباينة للفريقين في الجولة الأولى، مما يجعل نقاط المباراة الثلاث ذات أهمية قصوى.

ووصل فريقنا لهذه المباراة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لمثله، وهي نتيجة أضعفت من حظوظه في التأهل المباشر، ولذلك سيكون منتخبنا بحاجة ماسة للفوز على البحرين من أجل تعزيز موقفه في المجموعة.

بالمقابل، يمر المنتخب البحريني بوضع صعب للغاية بعد خسارته القاسية في الجولة الأولى أمام الأخضر السعودي برباعية نظيفة، ويحتل حالياً الترتيب الأخير في المجموعة بدون نقاط وبفارق أهداف كبير، وتمثل مباراة اليوم الفرصة الأخيرة له لإنعاش آماله في البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة، حيث سيسعى منتخبنا لفرض سيطرته الهجومية بغية تحقيق الفوز، وفي المقابل سيحاول الأحمر البحريني تدارك أخطائه الدفاعية وتقديم أداء أفضل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

فيما يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثانية برصيد (3) نقاط، بينما لدى منتخبنا والأزرق الكويتي نقطة واحدة، في حين يتذيل البحرين القائمة.