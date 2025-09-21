نجوم العراق: اليوم، ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري بلقاءات مثيرة

تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم العراق بأربع مواجهات مشتعلة تحمل في طياتها الإثارة والتشويق لعشاق الكرة، حيث ينتظر جمهور الكرة المستديرة عند الساعة السادسة مساءً مواجهة مثيرة على ملعب الساحر أحمد راضي، إذ يواجه أمانة بغداد فريق الموصل الذي يحاول إثبات حضوره المبكر. وفي نفس الوقت، ستترقب الأنظار ملعب الفيحاء في البصرة، الذي سيحتضن قمة كروية بين الشرطة وخصمه القادم من الشمال فريق دهوك.

فيما يشهد ملعب الناصرية الأولمبي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، مواجهة قوية تجمع الغراف أمام ضيفه الكهرباء، قبل أن يسدل الستار على الجولة بالقمة الجماهيرية الأبرز، حين يلتهب ملعب الزوراء بمنافسة تقليدية تجمع بين الزوراء ونده التاريخي الطلبة، في لقاء سيشتعل بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.