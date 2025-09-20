دوري نجوم العراق: اليوم، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية

تقام اليوم السبت أربع مباريات لحساب الجولة الثانية من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2025-2026) في بغداد والمحافظات، حيث ستكون أولى المباريات بين فريق الكرخ ونظيره القاسم، وستقام في ملعب الساحر أحمد راضي في الساعة السادسة مساءً، وبنفس التوقيت يستضيف فريق نفط ميسان على ملعبه نظيره نوروز .

فيما يستضيف فريق الميناء على ملعب الفيحاء في البصرة نظيره أربيل في، وبنفس التوقيت يلعب فريق الكرمة على ملعب الجولان امام نادي النفط بالساعة الثامنة والنصف مساءً.