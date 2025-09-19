العراق يحقق 16 ميدالية بينهم 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب للمواي تاي

حقق منتخب العراق للمواي تاي، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، 16 ميدالية بينهم 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب المقامة بأبوظبي.

وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان "، أن "منتخب العراق للمواي تاي يواصل تألقه في بطولة العالم للشباب الجارية حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، محققاً إنجازاً لافتاً بـ16 ميدالية متنوعة، بينها ثلاثة ذهبية، وسط مشاركة قياسية تمثلت بـ112 دولة وأكثر من 1046 لاعباً".

وأضافت، أن "منافسات يوم أمس شهدت تألقاً لافتاً لأبطال العراق، حيث توج كل من أوس إيهاب جبار وملاك علي عاصم بالميدالية الذهبية، فيما نال مصطفى محمد السوداني الميدالية الفضية، وحقق كل من حبيب حيدر فاضل، سجاد حمزة علي، وعلي عدنان الكعبي الميدالية البرونزية".

وتابعت، أنه "في فئة (ماي مواي) (القتال الثنائي)، حصل الثنائي يوسف محمود الدبي ومصطفى ياسر الهندي على الميدالية الذهبية، بينما نال كل من يوسف فوزي حميد – أحمد فوزي حميد ومحمد سلام المرشدي – شهاب أحمد الجاسم فضيتين، وحقق الثنائي أمير حيدر حمزة – أحمد محمد السوداني الميدالية البرونزية"، مبينة أنه "في فئة القتال الفردي، فقد نال البرونزية كل من (منتظر دريد حسين، ومحمد سلام المرشدي، وحسن ذو الفقار أنصير، فضلا عن مصطفى ياسر الهندي، وعبدالله أسامة حسين، وعلي محمد السوداني"، مشيرة الى أن "آمال العراق ولا تزال قائمة في تعزيز الغلة من الميداليات، إذ تأهل ثمانية من أبطال المنتخب إلى النزالات النهائية، ما يعكس حجم الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها الشباب العراقي في المحافل الدولية".

ويعد هذا الإنجاز من أبرز المشاركات العراقية في بطولات الاتحاد الدولي للمواي تاي، ويؤكد تصاعد مستوى اللعبة في العراق بفضل الجهود المستمرة للاتحاد العراقي ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية والجهازين الفني والإداري.