دفعة قوية.. خمسة لاعبين يعززون صفوف أسود الرافدين في الملحق الآسيوي

ينتظر المنتخب الوطني لكرة القدم، وصول 5 لاعبين جدد إلى صفوفه قبل خوض مباريات ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيلعب العراق في الملحق إلى جانب السعودية وإندونيسيا، وستقام مباريات المجموعة في جدة، إذ سيواجه إندونيسيا في 11 تشرين الأول المقبل والسعودية في 14 من الشهر ذاته.

وقال المدرب بسام رؤوف في تصريح صحفي: "ملحق التصفيات الآسيوية لن يكون سهلاً على الإطلاق، بل سيكون بحاجة ماسة إلى تحضيرات استثنائية تكون مكملة لعمل سابق قام به الجهاز الفني للفريق العراقي بقيادة المدرب غراهام أرنولد، خصوصاً أن الفريق يجب أن يكون قد تعلم من الدروس السابقة بعدما أخفق في تحقيق التأهل المباشر إلى كأس العالم واختار الطريق الأصعب عبر الملحق".

وأضاف: "المدرب غراهام أرنولد يتوجب عليه التعامل مع مباراتي إندونيسيا والسعودية بعقلية مختلفة، فكل فريق يجب أن تلاعبه بأسلوب معين، وكذلك يجب الحذر بشكل كبير من المنافسين، لأن أوراق المدرب أرنولد ستكون مكشوفة للجميع، والمدربون المنافسون لن يجدوا صعوبة في قراءة الفريق العراقي من خلال متابعة مبارياته في بطولة كأس ملك تايلاند الأخيرة وقبلها في التصفيات".

وبين بالقول: "مدرب العراق في بطولة كأس ملك تايلاند كسب فعلياً 3 لاعبين مميزين، وهم كل من ماركو فرج وكيفن يعقوب ومنتظر الماجد، وهذا شيء مميز جداً ويضيف الجودة لتشكيلة أسود الرافدين، خصوصاً أن قوة العراق تكمن في مركز خط الوسط والأجنحة، كما أن الفريق مميز على مستوى حراسة المرمى، ومشكلته الوحيدة تكمن فقط في خط الدفاع، وأعتقد أن الحلول لن تأتي بيوم وليلة".

وتابع: "قائمة المنتخب العراقي التي لعبت في كأس ملك تايلاند، من المتوقع أن تشهد إضافة 5 لاعبين جدد، وهم كل من زيدان إقبال، وإيمار شير، وحسين علي، ومصطفى سعدون، وربما حسن عبد الكريم، والأهم من كل ذلك أن يحافظ الفريق العراقي على الانسجام بين اللاعبين ليقدموا مستويات كبيرة تشفع لهم في اقتناص نقاط التأهل إلى كأس العالم، وهو حلم كبير لا بد من تحقيقه في أقرب وقت ممكن".