فريق الزوراء يبدأ رحلة أبطال آسيا اليوم بملاقاة غوا الهندي

يبدأ فريق الزوراء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بمواجهة مضيفه غوا الهندي عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة من عصر هذا اليوم الأربعاء، في مباراة تحمل تطلعات جماهير النوارس بانطلاقة قوية ومثالية تليق بتاريخ النادي وسمعة الكرة العراقية.

ويدخل الزوراء اللقاء بعزيمة كبيرة في العودة من الهند بكامل النقاط الثلاث، ليثبت حضوره منذ الجولة الأولى في منافسات المجموعة الرابعة.

فيما يعوّل المدرب عبد الغني شهد، على حالة الانسجام والاستقرار الفني داخل الفريق، بعد الحفاظ على معظم ركائز الموسم الماضي، إضافةً إلى الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعبون وإصرارهم على خطف بطاقة التأهل مبكراً.