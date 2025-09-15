عاجل : نتيجة لخلافات معه تنظيم داعش الارهابي يصيب الارهابي رافع مشحن الجميلي في ادلب السورية
الصفحة الرياضية

نجوم العراق: ثلاث مواجهات نارية هذا اليوم تختتم الجولة الأولى من الدوري


تجري اليوم الاثنين، الجولة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات مهمة، ففي تمام الساعة السادسة مساءً، يترقب جمهور ملعب الناصرية صدام الغراف مع ضيفه الموصل في افتتاحية مثيرة. وبعدها بساعتين ونصف الساعة، يشهد ملعب زاخو قمة لا تقل حماساً بين أربيل والنجف، في لقاء يتوقع أن يحمل الكثير من الندية. وفي ذات الوقت، تتجه الأنظار إلى ملعب الساحر أحمد راضي حيث يواجه الكرخ اختباراً صعباً أمام ضيفه الثقيل، القوة الجوية في مواجهة يُنتظر أن تكون قمة الختام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نجوم العراق: ثلاث مواجهات نارية هذا اليوم تختتم الجولة الأولى من الدوري
ثلاث مواجهات في أولى جولات دوري نجوم العراق هذا اليوم
فريقا نفط البصرة والحشد يستهلان مشاركتهما في البطولة العربية للأندية
 إنطلاق منافسات دوري النجوم يوم غد، بنسخته الجديدة
وزير الشباب والرياضة يعلن عن مشروع لتدريب خمسة آلاف شاب
 المنتخب الأولمبي يلاقي كمبوديا لحجز بطاقة التأهل الآسيوي ظهر اليوم
منتخبنا يلاقي البحرين اليوم ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا للصالات
المنتخب الوطني العراقي يتوج بكأس ملك تايلاند
مدرب المنتخب الأولمبي يعلن تشكيلته لمواجهة عمان
كأس العالم 2026: المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قارة أمريكا الجنوبية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك