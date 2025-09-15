نجوم العراق: ثلاث مواجهات نارية هذا اليوم تختتم الجولة الأولى من الدوري

تجري اليوم الاثنين، الجولة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات مهمة، ففي تمام الساعة السادسة مساءً، يترقب جمهور ملعب الناصرية صدام الغراف مع ضيفه الموصل في افتتاحية مثيرة. وبعدها بساعتين ونصف الساعة، يشهد ملعب زاخو قمة لا تقل حماساً بين أربيل والنجف، في لقاء يتوقع أن يحمل الكثير من الندية. وفي ذات الوقت، تتجه الأنظار إلى ملعب الساحر أحمد راضي حيث يواجه الكرخ اختباراً صعباً أمام ضيفه الثقيل، القوة الجوية في مواجهة يُنتظر أن تكون قمة الختام.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام