اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع "سبيتار" القطري

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (3 أيلول 2025)، توقيعه مذكرة تفاهم مع مستشفى سبيتار في قطر الخاص بالعلاج الطبي الرياضي.

وذكر بيان لاعلام الاتحاد، ان "الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، وقع مذكرةَ تفاهمٍ مع مستشفى سبيتار، يحصلُ بموجبها منتخبُ أسود الرافدين على دعمٍ طبيّ وعلميّ طيلة العامين المُقبلين".

وأشار البيان الى "الاستفادة أيضاً من أحدث التجهيزاتِ الطبيّة، والمرافق الرياضيّة الأخرى المتطورة".