مدرب المنتخب الأولمبي: نثق بقدرات لاعبينا ونحترم جميع المنتخبات

أقيم، اليوم الثلاثاء في قاعةِ المؤتمرات الصحفيّة Fairfield في العاصمةِ الكمبودية بنوم بنه، المؤتمرُ الصحفيّ لمدربي المنتخبات المشاركة ضمن المجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا (دون 23 عاماً)، حيث نقل اتحاد الكرة في بيانه، عن مدرب منتخب العراق الأولمبي، عماد محمد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور جمع من وسائل الإعلام والصحافة الكمبودية ومدربي منتخبات مجموعتنا: "نثق بقدرات لاعبينا، ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات، واحترام تلك المنتخبات هو مصدر قوة بالنسبة لنا، فكل منتخب له طريقة لعب وخصوصية".

وأضاف أن "مباراتنا الأولى أمام باكستان يوم غدٍ الأربعاء مهمة كونها تمثل لمنتخبنا بوابة للدخول بقوة في التصفيات، ونطمح للحصول على تسع نقاط من تلك المجموعة لكي نبتعد عن حسابات المركز الثاني، ونتأهل بشكل مباشر لنهائيات البطولة".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين الكمبوديين حول مدى تأثر المنتخب العراقي بالطقس الحار والرطب في كمبوديا؟ أجاب محمد: "استعدنا بشكل جيد في معسكر تدريبي قبل المجيء إلى كمبوديا في ماليزيا لعدة أيام، وكان معسكراً مفيداً، ورغم تأخر التحاق عدد من اللاعبين الأساسيين في هذا المعسكر، لكن في النهاية الطقس سيكون مؤثراً على جميع المنتخبات وليس فقط منتخبنا".

كما بيّن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي: " نسعى دائماً لإسعاد جماهيرنا في العراق التي تعد مصدر قوة ودعم لكل منتخباتنا ومن بينها المنتخب الأولمبي".

في ذات السياق، ذكر لاعب منتخبنا الأولمبي كاظم رعد، الذي رافق المدرب عماد محمد في المؤتمر الصحفي: "إن التصفيات تمثل لنا انطلاقة مهمة لجيل جديد للكرة العراقية".

وأوضح : "احترام الخصم سيكون عاملاً إيجابياً لتحقيق الانتصار في المباريات التي سيخوضها منتخبنا في تلك التصفيات".

فيما ستقام المباراة في الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بنوم بنه، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، تعقبها مباراة كمبوديا وسلطنة عُمان عند الساعة الثامنة بتوقيت كمبوديا.