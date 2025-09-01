منتخبنا الشبابي يسعى لتأكيد تفوقه أمام شباب مصر في بطولة الخليج اليوم

يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها السعودية، اليوم الاثنين، مواجهة مرتقبة بين منتخب شباب العراق ونظيره المصري عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، ضمن منافسات بطولة الخليج تحت 20 عاماً، حيث يدخل منتخبنا اللقاء بمعنويات عالية عقب فوزه في الجولة الافتتاحية على البحرين بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب فليح حسن، ما منحه أفضلية في سباق التأهل إلى المربع الذهبي. ويطمح الجهاز الفني واللاعبون إلى مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظهم في المنافسة على اللقب.

بالمقابل، يسعى المنتخب المصري إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام عمان بهدفين من دون رد، إذ يطمح "الفراعنة" لتدارك الموقف وحصد نقاط اللقاء للحفاظ على آمال التأهل، ما ينذر بمباراة قوية ومثيرة بين الطرفين.