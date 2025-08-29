الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الرياضية
التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الشبابي لمواجهة نظيره البحريني ضمن منافسات كأس الخليج في السعودية
وكالة انباء براثا
70
2025-08-29
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الشبابي لمواجهة نظيره البحريني ضمن منافسات كأس الخليج في السعودية
منتخب الشباب يواجه نظيره البحريني اليوم ضمن منافسات كأس الخليج
منتخبنا للشباب يبدأ مشواره الخليجي يوم غداً بمواجهة البحرين
قرعة دوري الأبطال تكشف المسار الجديد للأندية نحو النهائي اليوم
مدير تقنية الـ(VAR): تنسيق عالٍ لتطوير أداء حكامنا ونطمح للظهور بموسم مثالي
وفد منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في كأس الخليج
المحكمة الاتحادية تردّ دعوى عدنان درجال ضد رئيس اللجنة الأولمبية
منتخبنا الأولمبي يختتم تدريباته لملاقاة الهند تجريبياً غداً
اتحاد الكرة يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية لابطال عريضة دعوى قضائية
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الرياضية
)
72 ساعة
قرعة دوري الأبطال تكشف المسار الجديد للأندية نحو النهائي اليوم
266
منتخبنا للشباب يبدأ مشواره الخليجي يوم غداً بمواجهة البحرين
252
مدير تقنية الـ(VAR): تنسيق عالٍ لتطوير أداء حكامنا ونطمح للظهور بموسم مثالي
251
منتخب الشباب يواجه نظيره البحريني اليوم ضمن منافسات كأس الخليج
151
التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الشبابي لمواجهة نظيره البحريني ضمن منافسات كأس الخليج في السعودية
71
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك