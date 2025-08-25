المحكمة الاتحادية تردّ دعوى عدنان درجال ضد رئيس اللجنة الأولمبية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بردّ الدعوى التي قدمها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ضد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وقررت المحكمة رد الدعوى شكلاً وموضوعاً، حيث أكدت المحكمة في حكمها على دستورية تشكيل مركز التسوية والتحكيم، استناداً إلى أحكام المادة (16) من القانون رقم (29 لسنة 2019)، والمادة (42) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (1 لسنة 2020).

كما قضت المحكمة بعدم الموافقة على الطلب المقدم من الممثل القانوني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بإبطال عريضة الدعوى، وذلك لكونها وصلت إلى مرحلة الحسم وصدور الحكم النهائي بشأنها.