الصفحة الرياضية

الجهاز الفني البرازيلي يصل الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات


وصلَ إلى العاصمةِ بغداد المدربُ البرازيلي جواو كارلوس، المدير الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، يرافقه مدربُ حراس المرمى مارسيلو غالينا، إذ كان في استقبالهما في مطارِ بغداد الدوليّ مديرُ المنتخب الوطنيّ علي عيسى، إيذاناً ببدءِ مهمتهما الرسميّة مع المنتخبِ استعدادًا للاستحقاقاتِ المقبلة.

وسيدخل المنتخبُ، اليوم الخميس، معسكراً تدريبياً داخلياً في العاصمةِ بغداد، للوقوفِ على مستوياتِ اللاعبين، واختيار الأفضل منهم، تمهيدًا لاعتمادِ القائمة النهائيّة التي ستخوضُ منافساتَ تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى النهائيات.

الجهاز الفني البرازيلي يصل الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات
