منتخبنا الأولمبي: هدفنا إعداد منتخب واعد يرفد الوطني في الاستحقاقات المقبلة

يتوجه وفد منتخبنا الأولمبي، اليوم الخميس، إلى ماليزيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي، تحضيراً لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والتي ستقام في كمبوديا خلال شهر أيلول المقبل، فقد ذكر مدرب المنتخب الأولمبي، عماد محمد، للوكالة الرسمية، إن "فترة الإعداد قصيرة نسبياً، حيث سنبدأ المعسكر بـ 18 لاعباً بينهم ثلاثة حراس مرمى، فيما سيلتحق بقية اللاعبين تباعاً خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "توقيت تسلم قيادة المنتخب قبل شهرين فقط من موعد التصفيات فرض علينا ضغطاً في التحضيرات".

وأضاف أن "التدريبات اليومية مستمرة، والمنتخب يمتلك عناصر قوية وقادرة على المنافسة سواء في التصفيات أو النهائيات"، لافتاً إلى أنه "عقد اجتماعاً مع مدرب المنتخب الوطني، غرام أرنولد، لوضع خطة مشتركة تخص بعض اللاعبين وتوزيع مشاركاتهم بين المنتخبين".

كما لفت محمد إلى أن "اللاعب علي جاسم سيلتحق بالمنتخب الأولمبي لخوض المباريات الودية والتصفيات الآسيوية من أجل تجهيزه للاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني"، مؤكداً وجود "تعاون كبير بين الجهازين الفنيين للمنتخبين الأولمبي والوطني بما يخص تجهيز اللاعبين".

وتابع محمد: "أنا جندي لخدمة العراق، وهدفي إعداد جيل واعد يرفد المنتخب الوطني ويسهم في تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم".

في ذات السياق، أعرب لاعب المنتخب الوطني، علي جاسم عن فخره بتمثيل العراق مع المنتخب الأولمبي، مؤكداً استعداده لأي مهمة وطنية. وقال: إن "المنتخب الأولمبي تنتظره مباريات مهمة في التصفيات، لذا قرر مدرب المنتخب الوطني إشراكي فيها لرفع الجاهزية البدنية والفنية والذهنية قبل الدخول في منافسات الملحق الآسيوي"، مثمناً اهتمام المدرب غراهام أرنولد بموهبته وتوجيهه لما فيه مصلحة اللاعب والمنتخب الوطني.