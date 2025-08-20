الصفحة الرياضية

منتخب الناشئين يواجه السعودية والبحرين والكويت في كأس الخليج


أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات تحت 17 عاماً منتخب العراق للناشئين في مجموعة قوية، حيث سيواجه في المجموعة الثانية منتخبات السعودية، والبحرين، والكويت، إذ من المقرر أن تُقام البطولة في دولة قطر خلال الفترة من 20 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبل.

 

وتُعد المجموعة الثانية تحدياً حقيقياً لـ "أسود الرافدين" الصغار، حيث ستشهد مباريات قوية بين فرق معروفة بقوتها في الفئات السنية. وتأتي هذه المواجهات فرصة ذهبية للمنتخب العراقي للناشئين لاكتساب خبرة دولية مهمة واختبار قدراته أمام خصوم يمثلون مدارس كروية متطورة في منطقة الخليج.

فيما تمثل بطولة كأس الخليج للناشئين محطة أساسية في برنامج إعداد المنتخب، حيث تهدف إلى صقل مواهب اللاعبين الشباب ودمجهم في أجواء المنافسات الرسمية قبل الاستحقاقات الأكبر. وستساعد البطولة الجهاز الفني على تقييم مستوى اللاعبين بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق، مما يمهد الطريق لتشكيل نواة قوية للمنتخب في السنوات القادمة.

