الصفحة الرياضية

اتحاد كرة الطائرة: تخطي البحرين مفتاح الطريق إلى نهائي البطولة العربية


 

أكد مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عباس هندي، جاهزية المنتخب الوطني للناشئين لخوض منافسات البطولة العربية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة منتخبات من الخليج وعرب آسيا، حيث ذكر هندي للوكالة الرسمية، اليوم الأحد: إن" المجموعتين في البطولة قويتان ولا تخلو من صعوبة، مبيناً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب ناظم علي والملاك المساعد، أعد العدة لمواجهة أي منافس بكل قوة، مبيناً أن الجهاز الفني على اطلاع كامل بقدرات المنتخبات المنافسة، وتمت متابعة مبارياتهم التجريبية في المعسكرات بدقة، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى أبرز اللاعبين بالأسماء والأرقام، ووضع الخطط المناسبة للحد من خطورتهم".

وأضاف هندي أن" الكرة الطائرة لعبة النقطة الواحدة، وكلما قلّت الأخطاء زادت فرص الفوز، ومنتخب البحرين يُعدّ أبرز المرشحين في مجموعتنا، وفي حال تحقيق الفوز عليه سيكون الطريق ميسّراً نحو المباراة النهائية، مع الاحترام الكامل لمنتخبي الكويت وفلسطين".

فيما لفت هندي الى أن" نظام البطولة يمنح أفضلية للفرق حتى أصحاب المركز الرابع، لكن الفوز على البحرين سيضع منتخبنا في صدارة المجموعة، ويمنحنا مواجهة أسهل في الأدوار النهائية بعيداً عن منتخبي مصر وليبيا، ما يعزز فرص (ليوث الرافدين) في المنافسة على اللقب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتحاد كرة الطائرة: تخطي البحرين مفتاح الطريق إلى نهائي البطولة العربية
أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
منتخبنا لكرة اليد: معسكر السليمانية محطة حاسمة لاختيار قائمة اللاعبين
منتخبنا للشباب يستعد للمواجهة الودية الأخيرة قبل "خليجي أبها"
الاتحاد الآسيوي ينظم كورس مراقبين النخبة الآسيوية لتقنية VAR
العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً
أديداس تتقدّم بشكوى ضد نادٍ عراقي.. والعقوبة حبس وغرامة
المنتخب الوطني للسلة يبدأ مشاركته الاسيوية بمواجهة نيوزلندا
المنتخب الأولمبي يواجه نظيره البحريني في مباراة ودية ثانية
وزير الشباب والرياضة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي اتحاد الكرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك