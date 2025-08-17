اتحاد كرة الطائرة: تخطي البحرين مفتاح الطريق إلى نهائي البطولة العربية

أكد مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عباس هندي، جاهزية المنتخب الوطني للناشئين لخوض منافسات البطولة العربية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة منتخبات من الخليج وعرب آسيا، حيث ذكر هندي للوكالة الرسمية، اليوم الأحد: إن" المجموعتين في البطولة قويتان ولا تخلو من صعوبة، مبيناً أن الجهاز الفني بقيادة المدرب ناظم علي والملاك المساعد، أعد العدة لمواجهة أي منافس بكل قوة، مبيناً أن الجهاز الفني على اطلاع كامل بقدرات المنتخبات المنافسة، وتمت متابعة مبارياتهم التجريبية في المعسكرات بدقة، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى أبرز اللاعبين بالأسماء والأرقام، ووضع الخطط المناسبة للحد من خطورتهم".

وأضاف هندي أن" الكرة الطائرة لعبة النقطة الواحدة، وكلما قلّت الأخطاء زادت فرص الفوز، ومنتخب البحرين يُعدّ أبرز المرشحين في مجموعتنا، وفي حال تحقيق الفوز عليه سيكون الطريق ميسّراً نحو المباراة النهائية، مع الاحترام الكامل لمنتخبي الكويت وفلسطين".

فيما لفت هندي الى أن" نظام البطولة يمنح أفضلية للفرق حتى أصحاب المركز الرابع، لكن الفوز على البحرين سيضع منتخبنا في صدارة المجموعة، ويمنحنا مواجهة أسهل في الأدوار النهائية بعيداً عن منتخبي مصر وليبيا، ما يعزز فرص (ليوث الرافدين) في المنافسة على اللقب".