العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا تحت 17 عاماً

وضعت القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس (7 آب 2025)، منتخب العراق للناشئين تحت 17 عاماً في المجموعة الخامسة بتصفياتِ كأس آسيا إلى جانب منتخباتِ أستراليا والفلبين والأردن وبوتان.

ومن المقرر أن تُقام منافسات المجموعة في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 22 إلى 30 تشرين الثاني 2025، حيث تستضيف الأردن مباريات هذه المجموعة.

وتأتي هذه التصفيات تمهيداً لنهائيات بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي ستُقام في المملكة العربية السعودية عام 2026، بمشاركة المنتخبات المتأهلة من المجموعات المختلفة.