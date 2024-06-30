الصفحة الرياضية

رسميا..قائمةُ المنتخب الأولمبيّ المُشارك في أولمبياد باريس


أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، عن قائمته الرسمية في أولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي العراقي كل من: حسين حسن، كميل سعد، حسن عباس، منتظر محمد "كنوش"، سعد ناطق، أحمد مكنزي، زيد تحسين، نهاد محمد، يوسف الإمام، حسين علي، كرار محمد، مصطفى سعدون، حسين عامر، يوسف أمين، علي جاسم، حسين لاوندي، أيمن حسين، كرار سعد، بلند حسن، إبراهيم بايش، منتظر عبد الأمير، رضا فاضل.

وأوقعت القرعة، المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يستهل العراق مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا  يوم 24 تموز على أن يواجه الأرجنتين يوم 27 من الشهر ذاته ومن ثم مواجهة المغرب يوم 30 من ذات الشهر.

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