الصفحة الرياضية

القضاء العراقي يشرف على الانتخابات الأولمبية


إستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم بمكتبه في العاصمة بغداد، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي.

وذكر بيان عن الاولمبية ان "اللقاء جاء لبحث إشراف القضاء العراقي الوطني على الانتخابات الأولمبية المقبلة، حيث قدم حمودي، لزيدان، شرحاً وافياً ومفصّلاً عن مجمل الخطوات السابقة التي أفضت لحلّ المكتب التنفيذي السابق نزولاً لقرار قضائي عراقي أصدرته محكمة التمييز العراقية،

كما أوضح له إلتزام الجمعية العمومية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير بقانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 ورسالة اللجنة الأولمبية الدولية في 7 تموز الماضي".

وتابع ان "حمودي استعرض أيضاً تفصيلات تعديل النظام الداخلي للجنة الأولمبية وبحث مفرداته، وإعتمادها، بما لم يتعارض مع قانون اللجنة الأولمبية وميثاق العمل الأولمبي الدولي والتدارس المطوّل لمفردات النظام مع السيد جيروم بويفي مدير العلاقات المؤسساتية والحوكمة في الأولمبية الدولية".

وبين ان "حمودي نقل لزيدان مصادقة الجمعية العمومية على النظام الداخلي وإرساله الى مجلس الدولة إبتغاء المصادقة عليه قبل نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في غضون أيام ان شاء الله".

واشار البيان الى ان "رئيس مجلس القضاء العراقي ابدى إرتياحه التام للخطوات التي إتخذها حمودي والجمعية العمومية واصفاً ذلك "بالمنهج القانوني الرصين".

واوضح ان "زيدان رحب بفتح حمودي أبواب العمل الأولمبي عند أنظار القضاء العراقي بمرحلة تأسيسة قانونية لايشوبها تشكيك مقبل او إعتراضات فقدت مبرراتها"، مشيداً "بمشهد أولمبي وطني منسجم تقوده نخبة من نجوم الأمس التي يعرف سيرتها القاصي والداني من المتابعين".

ونوه الى ان "زيدان وافق على تشكيل فريق عمل متكامل وناضج من الخبراء القانونيين والقضاة العراقيين للاشراف المباشر على مجمل العملية الانتخابية الأولمبية المقبلة كما أشار الى إشراك بعض الموظفين، من مجلس القضاء حصراً، مع الفريق القانوني سعياً لمؤتمر إنتخابي مثالي في إجراءاته ونتائجه ان شاء الله".

واتم البيان "في ختام اللقاء قدم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي درع اللجنة الأولمبية الى السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عرفاناً من البيت الأولمبي العراقي لما يمارسه القضاء الوطني من دور إيجابي مؤثر في مختلف تفصيلات حياة العراقيين ومنها الرياضة والشباب".

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