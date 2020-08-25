الصفحة الرياضية

مسلم بن عقيل مشعل الثورة الحسينية


السيد محمد الطالقاني||

 

ثورة عاشوراء قدمت  الدروس في التربية والأخلاق,  وفي دروب الإصلاح والتغيير,  والثورة والتضحية، وكشف وفضح الخونة وأصحاب المصالح الشخصية والسياسية ومن يقف على الحياد في المواقف المصيرية الحاسمة, وقد صنعت ثورة عاشوراء رجالا اشداء يلبسون القلوب على الدروع ويتهافتون على ذهاب الانفس , رسموا  لكل الاجيال اروع الصور في الفداء والتضحية والايثار والشجاعة والوفاء.

ومن اولئك الابطال , مسلم بن عقيل عليه السلام  سفير الامام الحسين عليه السلام ومعتمده وثقته إلى اهل الكوفة ,واول سفير للانسانية في الاسلام, فكان مؤهلا لمثل هذه المهمة العظيمة حيث توفّرت فيه القيادة الحكيمة والشجاعة النادرة.

لقد جسّدت هذه الشخصية العظيمة  أروع آيات الشجاعة والبطولة والصلابة والثبات على الحق, وسفراً عظيماً في التضحية والفداء والإيثار.

فكان اول المضحين في معركة الطف, عندما وصل الكوفة ليبشر بشروق الثورة الحسينية ، لتنحدر من شعاعها فيوض التحدي، وليعلو هديرها بالإباء, فاخذ يجوب اسواق الكوفة متحديا السلطة الحاكمة ليعلن بداية ثورة الاصلاح والتغيير.

فكان ثمن التحدي ان سالت دمائه الزكية من اجل ارساء قواعد واسس الثورة الحسينية ,ليرفع راية التضحية والفداء التي نسجها بدماء نحره الشريف , حتى وصلت هذه الراية الى اتباع وانصار مسلم بن عقيل عليه السلام في عصرنا الحالي , فجسدوا من خلالها اروع التضحيات وهم يدحرون العدو الداعشي ويحمون المقدسات, حتى حققوا  انتصارات  اذهلت العدو قبل الصديق وسالت لهم دماء على منحر الحرية والكرامة, وبقيت الراية مرفوعة لتسلم الى منقذ البشرية ارواحنا لمقدمه الفداء .

فسلام عليك ياسيدي يامسلم بن عقيل من احفادك وانصارك واتباعك ,وهم على العهد  باقون مابقي الدهر, والعاقبة للمتقين

ــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسلم بن عقيل مشعل الثورة الحسينية
الفيفا يقرر تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
درجال يوجه بإحالة ملف صرفيات وميزانية الأولمبية لعام 2019 إلى الرقابة المالية
تدهور الحالة الصحية للاعب الدولي السابق شرار حيدر بعد ظهور أعراض كورونا
عبطان: الحملة التسقيطية ضد ملعب النجف مقصودة وجاءت بسبب خلافات مع الشركة المنفذة
وزارة الشباب: من يدعي تعيينه مستشاراً لدرجال يتحمل كافة الإجراءات القانونية
رئيس الهيأة التطبيعية يعلن انتصاره على فيروس كورونا
وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي بشكل مفاجئ
بعد إصابته بكورونا.. "العمدة" يوجه رسالة إلى جمهوره
الصور الأولى للنجم الدولي السابق عماد محمد بعد إصابته بفايروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك