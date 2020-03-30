الصفحة الرياضية

شذراتٍ من حياة السيد المفكر الإسلامي الشهيد محمد باقر الصدر قدس. [الحلقة الثانية]

26 2020-03-30

محمد باقر الصدر الانغماس في المعرفة

 

 

حيدر الطائي

 

كان الواقع العلمي في النجف أبان تلك الحقبة لايتجاوز الحدود المتعارف عليه في الحوزة العلمية من دراسة فقهية وإصولية وماقبلها من توسع ميادين اللغة والمنطق وأحكام الشرائع. وامتازت النجف باتساع أرضية الأدب من شعرٍ سليط. ونثرٍ فني إبداعي وقد انتشر فيها الإعلام الأدبي والتأريخي بشكلٍ يتسابق مع المدرسة المصرية. رغم انفتاح الأخيرة على الحضارة الأوربية.

ألا أن النجف حافظت على اصالتها في فنها. لقد كانت الأرضية في تداول المعرفة في أجواء الحوزة العلمية النجفية بحاجة إلى ترطيب وتطوير  وتجديدٍ للوعي. وهذا ما سعى إليه الشهيد الصدر حينها لاسيما بعد أن استكمل المراحل الدراسية واختزلها بشكلٍ عجيب. وليس عجبًا عند علماء الإمامية أن يختزلوا هذه المراحل ولكن عناصر العبقرية والإبداع والوعي المتجدد والإطلاع على أفكار الآخرين تجتمع في شخصية السيد الصدر. فيكون صاحب المبادرة الأولى من المراجع في تأسيس الوعي الجديد للعالم الإسلامي (الشيعي) وهو ما فعله في أثناء دراسته الحوزوية.

فطوى المراحل الدراسية (طي السجل) بفضل عبقريته وذكائه الاستثنائيين. وهذا من جهة ومن جهةٍ أخرى كان يبحث عن ألوانٍ من المعرفة لاتوفرها حلقات النجف بل أحيانًا.

ولقد تشكلت ثقافة محمد باقر الصدر فضلاً عن دراسته الحوزوية التقليدية من محاور متعددة. فبعد أن كان يقرأ كتب الأدب والتأريخ والروايات العالمية في بداية حياته الدراسية. وعكف على دراسة الفلسفة بعمق وإنعام. إن الفكر الأساسي الذي استوعب عقلية الصدر فكرًا إسلاميًا خالصًا مصدره القرآن الكريم والسنة الشريفة والرواية الصحيحة لأهل البيت. ع.

وانطلق من هذه المصادر ليؤسس تطويرًا عقليًا جديدًا أصيلاً في ذاته لنوعية الفكر الإسلامي الذي يناهض المدارس الفكرية التي غزت المحيط الإسلامي فهو لم يلتقط أفكارًا من الغرب ليحاور بها الغرب.

وإنما انطلق من قواعد فكرية استنباطية اولاً واستقرائية ليدحض بها الفكر الوافد كما حدث في كتبه العظيمة الغنية عن التعريف.

إن عبقرية محمد باقر الصدر تتجلى من خلال مواصفاتٍ متعددة منها:

اولا: اطلاعه الواسع على معارف كانت غريبة عن النجف ومفاصلها التعليمية ثم تصديه بكل منطقية وموضوعية لهذه الأفكار.

ثانيا: القابلية على توليد الأفكار وسحبه قابلية الاستنباط الفقهي على الابتكار الفكري.

ثالثا: التصدي المبكر للإنجاز الفكري والإبداع

رابعا: إمكانية تطبيق أفكاره إلى برامج عملية واقعية.

إن السيد الشهيد الصدر أحدث نقلة نوعية وطفرة (وراثية) حوزوية. فهو ابن الخامسة عشرة يقدم تعليقة فقهية رائعة

(بلغة الراغبين) وابن السادس عشرة ليؤلف الكتاب العظيم

(فدك في التأريخ) الذي طبع عام ١٩٥٥م..

يُتبع..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شذراتٍ من حياة السيد المفكر الإسلامي الشهيد محمد باقر الصدر قدس. [الحلقة الثانية]
الأتحاد العراقي يتلقى اشعارا من الفيفا بتأجيل التصفيات الاسيوية المزدوجة
اتحاد الكرة يغرّم اربيل 10 ملايين دينار ويحرمه من جمهوره لنهاية الموسم
الاتحاد الآسيوي يقدم طلباً رسمياً لـفيفا بتأجيل تصفيات المونديال
الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة الشرطة أمام الأهلي السعودي بدوري الابطال بسبب كورونا
العراق يطالب رسمياً بنقل مباراته امام هونغ كونغ بسبب كورونا
القضاء يبحث مع عليوي وحمودي وحسن تعزيز عمل اللجنة الأولمبية
القضاء يُلزم اتحاد الكرة بدفع مليار و34 مليون دينار لحكيم شاكر
بمرسوم جمهوري.. اطلاق سراح مسؤولين في اتحاد الكرة
"فيفا" يوجه بتشكيل هيئة موقتة لإدارة الاتحاد العراقي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3703.7
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 324.68
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1176.47
ريال يمني 4.73
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك