الشيخ هماما حمودي يحذر من عواقب حرب مدمرة ويدعو لتدخل أممي


 

حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، من عواقب مدمرة للحرب على المنطقة، داعيا لموقف إقليمي وتدخل أممي فوري، فقد ذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي في بيان، إن " رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له، وبحثا التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة اليوم إثر العدوان الامريكي الصهيوني على إيران، وامتداد نيران الحرب الى دول المنطقة".

كذلك اضاف البيان أنه "خلال اللقاء، اعرب الطرفان عن اسفهما لعدم إكمال الولايات المتحدة لمسار التفاوض الدبلوماسي، والانزلاق الى خيار الحرب رغم فرص السلام المتاحة، حيث حذر الشيخ حمودي من "عواقب مدمرة" للحرب ستنعكس على دول المنطقة برمتها امنياً وإقتصادياً وسياسياً، وسيمتد أثرها للعالم اجمع"، مشدداً على "ضرورة بلورة موقف إقليمي رافض للغة القوة والهيمنة، وتدخل الأمم المتحدة ومجلس الامن لادانة العدوان والدعوة الى وقف فوري للحرب."

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك