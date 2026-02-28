الشيخ هماما حمودي يحذر من عواقب حرب مدمرة ويدعو لتدخل أممي

حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، من عواقب مدمرة للحرب على المنطقة، داعيا لموقف إقليمي وتدخل أممي فوري، فقد ذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي في بيان، إن " رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له، وبحثا التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة اليوم إثر العدوان الامريكي الصهيوني على إيران، وامتداد نيران الحرب الى دول المنطقة".

كذلك اضاف البيان أنه "خلال اللقاء، اعرب الطرفان عن اسفهما لعدم إكمال الولايات المتحدة لمسار التفاوض الدبلوماسي، والانزلاق الى خيار الحرب رغم فرص السلام المتاحة، حيث حذر الشيخ حمودي من "عواقب مدمرة" للحرب ستنعكس على دول المنطقة برمتها امنياً وإقتصادياً وسياسياً، وسيمتد أثرها للعالم اجمع"، مشدداً على "ضرورة بلورة موقف إقليمي رافض للغة القوة والهيمنة، وتدخل الأمم المتحدة ومجلس الامن لادانة العدوان والدعوة الى وقف فوري للحرب."