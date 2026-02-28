وزارة الخارجية يوجه البعثات الدبلوماسية بالتواصل مع العراقيين المتواجدين في مناطق التوتر

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، البعثات الدبلوماسية بالتواصل مع العراقيين المتواجدين في مناطق التوتر، حيث ذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "الوزارة تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية في بعض مناطق التوتر، وتدعو أبناءنا المواطنين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر".

كما وجّه وزير الخارجية، "جميع بعثاتنا الدبلوماسية إلى التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين العراقيين، وتقديم الإسناد اللازم لهم، وضمان المتابعة المستمرة لأوضاعهم بما يكفل سلامتهم وأمنهم"، لافتة إلى أن "سلامة العراقيين في الخارج تبقى أولوية قصوى في مختلف تحركات الوزارة واتصالاتها".