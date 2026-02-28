الحشد الشعبي: الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات بشأن الضربات بجرف النصر

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، مباشرة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات حادث الضربات الجوية بجرف النصر وتقييم الأضرار الناجمة عنه، حيث ذكرت الهيئة في بيان لها، أنه "تعرضت منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، في تمام الساعة 11:50 من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة". حيث أكدت، أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، مع استمرار المتابعة الميدانية والأمنية".



