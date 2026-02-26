عضو بالديمقراطي الكردستاني : ملف مرشح رئاسة الجمهورية لا يواجه “عقدة حقيقية”

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، أن ملف مرشح رئاسة الجمهورية لا يواجه “عقدة حقيقية”، معتبراً أن الخلافات القائمة ضمن البيت الكردي أمر طبيعي يشبه ما يجري داخل البيت السني والشيعي.

وقال المندلاوي في تصريح صحفي، إن “الاختلاف في وجهات النظر داخل المكوّن الكردي لا يعني وجود أزمة مستعصية، بل هو أمر طبيعي في سياق التفاهمات السياسية”، مبيناً أن الحوارات ما تزال مستمرة بين القوى الكردية، وقد أحرزت تقدماً ملحوظاً.

وأضاف أن “العقدة الحقيقية لا تتعلق برئاسة الجمهورية، بل بمرشح رئاسة الوزراء”، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ”الفيتو الأميركي”، والذي عده السبب الأساس وراء عدم حسم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب.

وأوضح المندلاوي أن الإطار التنسيقي وحلفاءه كانوا قادرين على عقد جلسة البرلمان والمضي بمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كما حدث في مرات سابقة، لو كانت المشكلة مرتبطة فعلياً بهذا المنصب، معتبراً أن تأخر الحسم يعكس تعقيدات أوسع مرتبطة بملف رئاسة الوزراء.

وفي ما يخص التسوية السياسية، أشار إلى وجود حوارات جارية بين القوى الكردية، لافتاً إلى أن العملية تتركز حالياً على تشكيل أو تأسيس مجلس للسياسات الاستراتيجية، من شأنه رسم ملامح المرحلة المقبلة وتنظيم التفاهمات السياسية بين الأطراف.

وختم المندلاوي بالقول إن الأمور تمضي بشكل طبيعي، ورغم عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن، إلا أنه لا توجد إشكالية كبيرة في هذا الملف مقارنة بالتعقيدات المرتبطة بتسمية رئيس الوزراء.

ويتواصل الجدل السياسي في العراق حول استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

ورغم استمرار الحوارات بين القوى الكردية لحسم مرشح الرئاسة، تشير معطيات المشهد إلى أن التعقيد الأعمق يرتبط بملف رئاسة الوزراء، في ظل تداخل الحسابات الداخلية مع مواقف دولية مؤثرة.

ويرى مراقبون أن تأخر عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية لا ينفصل عن أجواء التوافق الأشمل حول شكل الحكومة المقبلة، فيما تتجه بعض الأطراف إلى طرح أفكار تنظيمية جديدة، من بينها تفعيل أطر تنسيقية أو مجالس سياسات استراتيجية، بهدف رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة وتفكيك حالة الانسداد.