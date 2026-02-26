مكافحة الاتجار بالبشر تفكك شبكة إجرامية وتحرر 3 من الضحايا في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، تفكيك شبكة اجرامية وتحرير ثلاثة من الضحايا في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، وبإشراف القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، تمكنت من تنفيذ عملية دقيقة في جانب الكرخ ببغداد".

واضاف "العملية أسفرت عن تحرير ثلاث ضحايا تعرضن لجريمة الاتجار بالبشر وتفكيك شبكة إجرامية مكونة من أربعة متهمين".

وأشار الى أن "هذه النتائج جاءت بعد متابعة استخبارية مكثفة واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".