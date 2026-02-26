وزير النفط يطمئن العاملين في حقلي غرب القرنة 2 ومجنون بشأن مطالبهم

طمأن وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، العاملين في حقلين نفطيين في محافظة البصرة بشأن مطالبهم.

وذكر بيان لوزارة النفط، ان وزير النفط استقبل رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة إيمان المالكي، وعدد من العاملين في حقلي (غرب القرنة 2، و مجنون).

وأكد السواد خلال اللقاء، بحب البيان "على أهمية الحقلين النفطيين، وان العمل مستمر فيهما بكامل الطاقة الإنتاجية" مطمئناً العاملين "بانه سيتم النظر في مطالبهم وفق الأطر القانونية والإدارية".