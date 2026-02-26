الأخبار

رسائل مطمئنة من دول عدة حول رعاياها المرحّلين من السجون السورية إلى العراق


كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، عن وصول ما وصفها بـ"الرسائل الإيجابية" خلال الـ 72 ساعة الماضية من خمس عواصم، تتعلق برعاياها من المتهمين بالإرهاب الذين جرى نقلهم من السجون السورية إلى داخل العراق.

وقال المصدر  إن "عدداً ليس قليلاً من المتهمين بالإرهاب الذين نُقلوا من السجون في سوريا إلى العراق خلال الأسابيع الماضية يحملون جنسيات أجنبية وعربية وإسلامية"، مبيناً أن "مستويات انخراطهم في التنظيمات المتطرفة متفاوتة، إذ يضم الملف قيادات مهمة، إلى جانب عناصر منتمية دون أدوار قيادية".

وأضاف أن "العراق كان واضحاً في سياسته بالتعامل مع هذا الملف الحساس، من خلال الانفتاح على الدول التي يحمل المتهمون جنسياتها، بهدف تسليمهم وفق آليات قانونية متفق عليها"، لافتاً إلى أن "الـ72 ساعة الماضية شهدت وصول خمس رسائل إيجابية من عواصم متفرقة قد تفضي إلى تسليم عدد من المتهمين خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "العقوبات بحق المتهمين بالإرهاب الذين تثبت إدانتهم معروفة في القانون العراقي"، مؤكداً أنه "في حال عدم استلامهم من قبل دولهم، فسيُحاكمون أمام المحاكم العراقية المختصة"، موضحاً أن "بعض القضايا قد تصل عقوباتها إلى الإعدام".

وشدد المصدر على أن "النقطة الثابتة في هذا الملف هي أن كل متهم تورط بجرائم ارتُكبت داخل العراق، سيُحاكم أمام القضاء العراقي مهما كانت جنسيته".

وكانت قد أعلنت الحكومة الروسية، امس الأربعاء، استعدادها، لاسترداد رعاياها المتهمين بالإرهاب والمحتجزين في السجون العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكافحة الاتجار بالبشر تفكك شبكة إجرامية وتحرر 3 من الضحايا في بغداد
مدير المساحة العسكرية السابق جمال الحلبوسي يكشف تفاصيل المراحل الأساسية لإعداد خارطة المجالات البحرية العراقية
بمرسوم جمهوري.. هيثم زهوان محافظاً لصلاح الدين
وزير النفط يطمئن العاملين في حقلي غرب القرنة 2 ومجنون بشأن مطالبهم
رسائل مطمئنة من دول عدة حول رعاياها المرحّلين من السجون السورية إلى العراق
جدول اعمال جلسة البرلمان الأحد المقبل
هيئة النزاهة والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز الشراكات ودعم مشاريع مكافحة الفساد
وزارة التربية: نتائج الدراسة المهنية (التمهيدية) ستعلن مساء اليوم
الإعمار تعلن اعتمادها آلية جديدة باستقطاب الشركات وإطلاق 13 خدمة عبر بوابة أور
هيئة المنافذ الحدودية توضح تفاصيل أعمال تأهيل وتطوير منفذ الوليد الحدودي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك