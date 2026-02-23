اعتقال هارب محكوم بالإعدام في الديوانية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن اعتقال هارب محكوم بالإعدام في محافظة الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان، "‏بعملية نوعية خلية الصقور الاستخبارية في محافظة الديوانية تلقي القبض على محكوم هارب حكم عليه بالإعدام عن قضية خطف مواطن وقتله بعد مساومة ذويه على مبلغ مالي في المحافظة بوقتٍ سابقٍ".

وأضاف البيان "تم تسليم المحكوم الى الجهات المعنية لتنفيذ الحكم القضائي بحقه".

وفي شأن آخر، قالت الوكالة، "بعملية منفصلة أخرى نفذتها مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة صلاح الدين مكنتها من إلقاء القبض على ستة أجانب يعملون في أطراف المحافظة مخالفين لشروط الإقامة ولا يحملون مستمسكات ثبوتية"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".