اعلامي سعودي يهدد العراق بسبب ايداع قائمة إحداثيات وخارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة

هدد الإعلامي السعودي داود الشريان، اليوم الاثنين، العراق بالقول "كان عليه أن يعي درس 1990 جيداً".

وقال الشريان في تدوينة على منصة (X) تابعتها السومرية نيوز، "كان على العراق أن يعي درس 1990 جيداً". وأضاف "الكويت يصعب كسرها".

وسلمت الكويت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية، "في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها أودعت قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.