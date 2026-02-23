الإطار التنسيقي يبحث في منزل الشيخ همام حمودي حسم رئاستي الجمهورية والوزراء

أفاد مصدر سياسي، مساء اليوم الاثنين، ببدء اجتماع قوى الإطار التنسيقي في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، لمناقشة تطورات المشهد السياسي والتأكيد على ضرورة الإسراع بحسم منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وقال المصدر إن الاجتماع، الذي يعُقد في منزل الشيخ همام حمودي، يركز على مناقشة حالة الانسداد السياسي وآليات التوافق بين القوى المشاركة في الحكومة، إلى جانب بحث الاستحقاقات الدستورية المؤجلة.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء يتناول تداعيات تأخر حسم منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء.