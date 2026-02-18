الإعلام الأمني: فصل 157 حدثاً من معتقلي داعش ووضعهم بدور تأهيل وفق القانون

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الأربعاء، أن الأشهر القادمة ستشهد محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية، وفيما أشار إلى استكمال التحقيق الابتدائي لـ500 من معتقلي داعش، لفت إلى فصل 157 حدثاً منهم ووضعهم بدور التأهيل وفق القانون العراقي، حيث ذكر معن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية ستتم خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال التحقيقات الابتدائية، وإلى الآن اكتمل التحقيق الابتدائي لـ500 من هؤلاء في محكمة تحقيق الكرخ الأولى بوجود محققين وبإشراف القضاة" ،مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من بعض المجرمين ستفصل ملفاتهم خلال الأشهر القادمة وبعد ذلك يحالون تدريجيا حسب نسبة الخطورة الإجرامية المرتكبة".

وأضاف أنه "تم فصل 157 حدثاً منهم، بينهم اثنان عراقيان ،وتم تحويل أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ ووضعهم في دور التأهيل وهذه معايير تتبع في القانون والقضاء العراقي".

كما أوضح أنه "بعد إكمال التحقيق الابتدائي وحسب القوانين العراقية والسياقات المعتمدة ستكون هناك عملية محاكمة وفق قانون العقوبات العراقي" ،لافتا إلى أن "الحكم والتنفيذ سيكون داخل العراق"، وتابع أنه "بعد ذلك هناك عملية تنسيق دبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، وهذا الموضوع يتبع القنوات الدولية الدبلوماسية ابتداء من قانون العقوبات العراقي وحسب المادة 6 تخول العراق صلاحية كاملة في عملية التحقيق ثم المحاكمة وتنفيذ الحكم، فيما تبقى عملية التواصل مع هذه الدول مرحلة ثانية".