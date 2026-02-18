الأخبار

الإعلام الأمني: فصل 157 حدثاً من معتقلي داعش ووضعهم بدور تأهيل وفق القانون


 

 

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الأربعاء، أن الأشهر القادمة ستشهد محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية، وفيما أشار إلى استكمال التحقيق الابتدائي لـ500 من معتقلي داعش، لفت إلى فصل 157 حدثاً منهم ووضعهم بدور التأهيل وفق القانون العراقي، حيث ذكر معن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية ستتم خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال التحقيقات الابتدائية، وإلى الآن اكتمل التحقيق الابتدائي لـ500 من هؤلاء في محكمة تحقيق الكرخ الأولى بوجود محققين وبإشراف القضاة" ،مبيناً أن "هناك عدداً كبيراً من بعض المجرمين ستفصل ملفاتهم خلال الأشهر القادمة وبعد ذلك يحالون تدريجيا حسب نسبة الخطورة الإجرامية المرتكبة".

وأضاف أنه "تم فصل 157 حدثاً منهم، بينهم اثنان عراقيان ،وتم تحويل أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ ووضعهم في دور التأهيل وهذه معايير تتبع في القانون والقضاء العراقي".

كما أوضح أنه "بعد إكمال التحقيق الابتدائي وحسب القوانين العراقية والسياقات المعتمدة ستكون هناك عملية محاكمة وفق قانون العقوبات العراقي" ،لافتا إلى أن "الحكم والتنفيذ سيكون داخل العراق"، وتابع أنه "بعد ذلك هناك عملية تنسيق دبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، وهذا الموضوع يتبع القنوات الدولية الدبلوماسية ابتداء من قانون العقوبات العراقي وحسب المادة 6 تخول العراق صلاحية كاملة في عملية التحقيق ثم المحاكمة وتنفيذ الحكم، فيما تبقى عملية التواصل مع هذه الدول مرحلة ثانية".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
