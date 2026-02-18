حالة الطقس: أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة فيها خاصة في أقسامها الشمالية، وصحواً في المنطقة الوسطى مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 15، نينوى 16، أربيل والسليمانية 17، كركوك 18، صلاح الدين 24، الأنبار وديالى 25، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 26، بابل والديوانية والنجف الأشرف والمثنى وميسان 27، وذي قار والبصرة 28".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كذلك أوضح ، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".