الحشد الشعبي واتحاد الحقوقيين يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

اتفقت هيئة الحشد الشعبي واتحاد الحقوقيين العراقيين على تعزيز التعاون المشترك في إطار السعي لتطوير العمل المؤسسي.

وقالت الهيئة في بيان، "التقى مدير مديرية التطوير القانوني والإداري العامة في الهيئة الحقوقي علي خليل برهان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين قاسم طعمة جودة، وتم خلال اللقاء بحث آفاق توسيع التنسيق المشترك وفتح قنوات تعاون جديدة، ولا سيما في مجالات التشريع القانوني، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، فضلًا عن إقامة الدورات التدريبية التخصصية الرامية إلى رفع كفاءة الملاكات القانونية والإدارية".

كما ناقش الطرفان وفق البيان "أهمية تبادل الخبرات والاستشارات القانونية، والعمل على إعداد برامج تدريبية مشتركة تسهم في تطوير القدرات المهنية، ومواكبة المستجدات التشريعية، وكذلك تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة من خلال الورش التدريبية التثقيفية".

وأكد الجانبان أن هذا "التعاون من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء القانوني والإداري، ويدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، ويسهم في بناء بيئة عمل قانونية رصينة قائمة على المهنية والتكامل والتنسيق المستدام بين المؤسسات".