الموارد المائية المباشرة بنصب 8 مضخات إضافية لرفد دجلة والفرات استعداداً للموسم الصيفي


 

 

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، المباشرة بأعمال نصب 8 مضخات إضافية في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية خلال فصل الصيف المقبل، فقد ذكر مدير مشروع الثرثار، سرمد حمادي، في بيان، إن "إدارة موقع مشروع الثرثار التابع للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، باشرت بأعمال نصب 8 مضخات إضافية في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية خلال فصل الصيف المقبل".

وأضاف، أن "الطاقة التصريفية للمضخات الجديدة تبلغ (20) م³/ثا، تُضاف إلى التصريف المتحقق من المضخات المنصوبة سابقاً، ليصل مجموع التصريف الكلي إلى (110) م³/ثا"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مرونة التشغيل وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية".

كذلك لفت إلى، أن "الأعمال تنفذ وفق البرنامج المعد وبمتابعة ميدانية مستمرة، وبما ينسجم مع توجهات وزارة الموارد المائية في استثمار الخزين المتاح بالشكل الأمثل، وضمان إيصال الحصص المائية إلى المستفيدين خلال الموسم الصيفي القادم".

