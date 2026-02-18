مكافحة الفساد المركزية: السجن عشر سنوات بحق مديرين مفوضين لشركتين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مديرين مفوضين لشركتين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية، ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كل من المدير المفوض لشركة (أنصار الراية والفوارس)، والمدير المفوض لشركة (ميزان العراق) السابقين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".

واضاف ان "المدانين أقدموا على اختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الامانات الضريبية، عبر نقلهما المبالغ المسروقة إلى خارج العراق واستخدامها في شراء عقارات وسيارات".

كما لفت الى ان "صدر الحكم بحقهما وفقا لأحكام المادة 36 وبدلالة المادة 2/ أولا وثالثا من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، وبدلالة الواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".