الأخبار

المنافذ الحدودية: ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة الحدودي


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة الحدودي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي ، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من القاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية وضبط بحوزته حبوب مخدرة نوع ترامادول المخدره مخبأه بطريقة احترافية داخل كيس الرز".

وأضاف، أن "عملية الضبط تمت في صالة الوافدين من قبل منتسبي الشعبة الفنية بالتعاون مع مركز شرطة جمرك الشلامجة و شعبة مكافحة المخدرات"، وتابع "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهم مع المضبوطات الى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة" .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالة الطقس: أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة
المنافذ الحدودية: ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة الحدودي
مكافحة الفساد المركزية: السجن عشر سنوات بحق مديرين مفوضين لشركتين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية
وزارة العمل: إجراءات مشددة لاستقدام العمالة وحصرها بالمهن النادرة
الموارد المائية المباشرة بنصب 8 مضخات إضافية لرفد دجلة والفرات استعداداً للموسم الصيفي
الحشد الشعبي واتحاد الحقوقيين يتفقان على تعزيز التعاون المشترك
الاعرجي يجدد التأكيد على تعزيز الخطاب الوطني وترسيخ دعائم الاستقرار والسلم المجتمعي في سنجار
الشيخ همام حمودي يدعو لتغليب المصلحة العامة وسرعة إكمال الاستحقاقات الدستورية
القبض على المتهم الملقب بـ(أبو جاكوج) في الكرادة
مشادات كلامية بين الحلبوسي ونائبه الثاني فرهاد الأتروشي خلال التصويت على تثبيت رئيس أركان الجيش
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك