المنافذ الحدودية: ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة الحدودي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة الحدودي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي ، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من القاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية وضبط بحوزته حبوب مخدرة نوع ترامادول المخدره مخبأه بطريقة احترافية داخل كيس الرز".

وأضاف، أن "عملية الضبط تمت في صالة الوافدين من قبل منتسبي الشعبة الفنية بالتعاون مع مركز شرطة جمرك الشلامجة و شعبة مكافحة المخدرات"، وتابع "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهم مع المضبوطات الى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة" .