الشيخ همام حمودي للسفير الكويتي: استقرار المنطقة مسؤولية جميع دولها والعراق أحد ركائزه


استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، سفير دولة الكويت لدى بغداد، محمد الزمان.

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، ان اللقاء شهد بحث تطورات الساحة الإقليمية، وما تواجهه من تحديات، والحراك السياسي العراقي على مسار إكمال تشكيل بقية الرئاسات.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي ان استقرار المنطقة مسؤولية تتحملها جميع دولها، لافتاً إلى اهمية تنسيق المواقف والتعاون المشترك، ودعم اي مسارات دبلوماسية لخفض التوترات، في نفس الوقت الذي أشار إلى ان العراق ماضٍ في حواراته لإكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وطنية جامعة وقوية بمستوى التحديات الداخلية والخارجية، معرباً عن حرصه على حفظ التوازن في العلاقات الخارجية بما يعزز فرص التعاون ودور العراق المحوري في المنطقة كأحد ركائز استقرارها.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك