قوات الشغب تفرق وقفة احتجاجية لكوادر مشروع (FCC) والمهندسين أمام شركة نفط البصرة

فرقت قوات مكافحة الشغب، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية نظمها عدد من كوادر مشروع (FCC) من المهندسين والعلوميين أمام بوابة شركة نفط البصرة في محافظة البصرة.

وقال مصدر محلي إن المحتجين تجمعوا بشكل سلمي للمطالبة برفع كتاب “طلب حاجة” إلى إدارة الشركة، قبل أن تتدخل قوات الشغب لتفريقهم، ما أدى إلى حصول احتكاكات محدودة في محيط المكان.

وبحسب المحتجين، فإن تحركهم يأتي للمطالبة بمعالجة أوضاعهم الإدارية والوظيفية وضمان حقوقهم ضمن المشروع.