المرور العامة: موعد إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المروري الجديد

حددت مديرية المرور العامة، الـ25 من الشهر الحالي موعداً لإطلاق المرحلة الثالثة من النظام المروري الجديد، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تعمل عليه المديرية لتحديث بنيتها الإدارية والتقنية وتبسيط إجراءاتها، حيث ذكر مدير المرور العام الفريق الدكتور عدي سمير للوكالة الرسمية، إن "هذه المرحلة تمثل انتقالاً فعلياً من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على سيرفرات حديثة ومركز بيانات موحد، يهدف إلى خزن معلومات المواطنين والمركبات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن وجود ملف رقمي دائم لكل مواطن داخل قاعدة بيانات المديرية، ويغني عن تكرار تقديم المستمسكات الثبوتية في كل معاملة".

كذلك اضاف أن "مركز البيانات الجديد سيربط جميع أقسام المرور ضمن شبكة موحدة تتيح تحديث المعلومات فورياً، الأمر الذي يسهم في تقليل الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي أو ازدواجية البيانات، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزخم داخل مقرات المرور"، مشيرا إلى أن "تسجيل المركبات سيتم عبر إدخال بيانات المواطن من خلال الهاتف النقال، لتصل مباشرة إلى النظام المركزي، وبعد تدقيقها يمنح المواطن موعد مراجعة يقتصر على الحضور لغرض التصوير فقط، ليتم بعدها تسليم سنوية المركبة أو رخصة السوق واللوحات المرورية خلال دقائق، ضمن إجراءات إلكترونية كاملة".

كما أكد أن "النظام يتيح كذلك إنجاز عدد من المعاملات من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مثل تسجيل المركبة أو نقل ملكيتها أو تجديد إجازة القيادة، وذلك عبر الهاتف النقال، انسجاماً مع توجه المديرية نحو التحول الرقمي الشامل الذي سيُفعّل بشكل أوسع خلال الأيام المقبلة"، لافتة إلى أن "المرحلة الثالثة تتضمن اعتماد نظام إلكتروني لاحتساب نقاط الغرامات والمخالفات المرورية، وربط المخالفات بالكاميرات الذكية المنتشرة في بغداد وعدد من المحافظات، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق تدريجياً ليشمل مناطق أخرى".

ويتضمن المشروع أيضاً إطلاق موقع إلكتروني متكامل للمديرية وتفعيل خدمات متعددة عبر تطبيق عين العراق، بما يوفر منصة رقمية موحدة لتقديم الخدمات المرورية ومتابعة المعاملات إلكترونياً.

كذلك أوضح سمير أن "هذا النظام يمثل امتداداً لمسار تطوير مستمر منذ ما بعد عام 2003، إذ بدأت المراحل الأولى بصورة بدائية قبل أن تشهد تحديثات متعاقبة، وصولاً إلى هذه المرحلة المتقدمة التي جرى تطويرها بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة، ما أتاح اعتماد تقنيات حديثة في إدارة البيانات وأمن المعلومات، وفتح آفاق أوسع لتطوير العمل المروري في العراق خلال المرحلة المقبلة.