الأخبار

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية


 

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي، وتسريع إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين، إذ ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد كتلة (أبشر يا عراق) النيابية برئاسة النائب مصطفى سند والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والمواضيع التشريعية والرقابية، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي، وتسريع إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين، وتكفل صون مصالحهم وتلبية تطلعاتهم".

كما لفت رئيس الجمهورية حسب البيان إلى "أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية تعزيزاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخاً للمسار الديمقراطي"، مشددا على "أهمية تحلّي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لما فيه خير البلاد.

بالمقابل، عبّر أعضاء الوفد عن "تقديرهم للدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية في دعم مسارات الحوار البنّاء وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، مؤكدين حرصهم على دعم التشريعات والمبادرات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات البلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
وزير الداخلية يكلف مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة أسعار السوق مع قرب حلول شهر رمضان
جامعة بغداد تعلن برامج دراسات عليا متقدمة في الذكاء الاصطناعي
المرور العامة: موعد إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المروري الجديد
وزارة الموارد المائية: المباشرة بتوسيع قناة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية
وزارة التربية تحدّد الوحدات الداخلة في امتحان مادة الانكليزي للسادس الاعدادي
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
وزارة التعليم العالي: ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2027/2026
حالة الطقس: أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
السيطرة على حريق في الأقسام الداخلية بجامعة الكوفة دون إصابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك