رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي، وتسريع إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين، إذ ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد كتلة (أبشر يا عراق) النيابية برئاسة النائب مصطفى سند والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والمواضيع التشريعية والرقابية، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي، وتسريع إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين، وتكفل صون مصالحهم وتلبية تطلعاتهم".

كما لفت رئيس الجمهورية حسب البيان إلى "أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية تعزيزاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخاً للمسار الديمقراطي"، مشددا على "أهمية تحلّي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لما فيه خير البلاد.

بالمقابل، عبّر أعضاء الوفد عن "تقديرهم للدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية في دعم مسارات الحوار البنّاء وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، مؤكدين حرصهم على دعم التشريعات والمبادرات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات البلاد".