وزارة الموارد المائية: المباشرة بتوسيع قناة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية


أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتوسيع قناة الثرثار الرئيسية لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية، فقد ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الموارد المائية وعبر دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر/ موقع الفلوجة والثرثار، باشرت أعمال حفر وتوسيع قناة الثرثار الرئيسية، وبإشراف الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، وإسناد من الهيأة العامة للصيانة، ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية، وهيأة المساحة". وأضاف أن "الأعمال تضمنت تنفيذ حفريات في الجزء الجاف من القناة بكمية بلغت 278 ألف متر مكعب، إلى جانب تنفيذ أعمال ردم بكمية 63 ألف متر مكعب، فضلاً عن إنجاز حفريات داخل البحيرة بكمية 348 ألف متر مكعب، وبما ينسجم مع التصاميم الهندسية المعدة لهذا الغرض، وتابع أن"الهدف من هذه الأعمال تهيئة الموقع لنصب محطات ضخ عائمة جديدة، بما يسهم في إيصال الحصص المائية إلى المستفيدين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الخزين المتاح في بحيرة الثرثار ولتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية". كما أكد أن "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بملف الشح المائي، وتعمل وفق سياسة متكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المحافظات والمستفيدين".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
