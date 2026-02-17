وزارة الموارد المائية: المباشرة بتوسيع قناة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتوسيع قناة الثرثار الرئيسية لتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية، فقد ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الموارد المائية وعبر دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر/ موقع الفلوجة والثرثار، باشرت أعمال حفر وتوسيع قناة الثرثار الرئيسية، وبإشراف الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، وإسناد من الهيأة العامة للصيانة، ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية، وهيأة المساحة". وأضاف أن "الأعمال تضمنت تنفيذ حفريات في الجزء الجاف من القناة بكمية بلغت 278 ألف متر مكعب، إلى جانب تنفيذ أعمال ردم بكمية 63 ألف متر مكعب، فضلاً عن إنجاز حفريات داخل البحيرة بكمية 348 ألف متر مكعب، وبما ينسجم مع التصاميم الهندسية المعدة لهذا الغرض، وتابع أن"الهدف من هذه الأعمال تهيئة الموقع لنصب محطات ضخ عائمة جديدة، بما يسهم في إيصال الحصص المائية إلى المستفيدين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الخزين المتاح في بحيرة الثرثار ولتعزيز نهري دجلة والفرات بالإطلاقات المائية". كما أكد أن "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بملف الشح المائي، وتعمل وفق سياسة متكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المحافظات والمستفيدين".



